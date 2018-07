Costa felicita seleção portuguesa por "grande vitória" no Europeu de sub-19

Primeiro-ministro português diz que triunfo foi merecido.

Por Lusa | 20:45

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este domingo a seleção portuguesa de futebol de sub-19 pela "grande vitória" na final do Europeu, na Finlândia, considerando que foi merecida.

"Parabéns à seleção de Portugal, campeões europeus de sub-19! Que grande percurso, que grande vitória! Merecem este título. Parabéns campeões, por mais esta vitória de Portugal", escreveu o chefe do Governo na rede social Twitter.

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 conquistou este domingo o título europeu do escalão, pela quarta vez, depois dos triunfos em 1961, 1994 e 1999, ao vencer a Itália, por 4-3, após prolongamento, na Finlândia.



Secretário de Estado da Juventude e do Desporto fala em "brilhante vitória"



O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, felicitou este domingo a seleção portuguesa de futebol de sub-19 pela conquista do título europeu, afirmando tratar-se de "mais uma brilhante vitória" das seleções jovens.

Numa mensagem na rede social Twitter, João Paulo Rebelo afirmou: "Mais uma brilhante vitória das nossas seleções jovens! Campeões da Europa em Sub-19! Grande abraço de parabéns para a Finlândia e para a @FPF_Futebol!".

A seleção portuguesa de futebol de sub-19 conquistou o título europeu do escalão, pela quarta vez, depois dos triunfos em 1961, 1994 e 1999, ao vencer a Itália, por 4-3, após prolongamento, na Finlândia.