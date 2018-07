Portugal estreia-se com vitória sobre a Noruega no Europeu de sub-19

Comandados de Hélio Sousa venceram por 3-1 na primeira jornada do grupo A.

A seleção portuguesa de futebol venceu esta segunda-feira a Noruega, por 3-1, em jogo da primeira jornada do Grupo A do Europeu de sub-19, disputado em Vaasa, Finlândia.



Trincão, aos 24 e 90+3 minutos, e Miguel Luís, aos 41, marcaram os golos da 'equipa das quinas', com Markovic a reduzir para os noruegueses, aos 82.



No Grupo A estão também a anfitriã Finlândia e a Itália, que será a próxima adversária de Portugal, na quinta-feira, novamente em Vaasa.



Portugal foi campeão em 1961, quando a competição ainda se disputava como torneio júnior da UEFA, e depois em 1994 e 1999, na categoria de sub-18, Em 2002, a competição passou a sub-19, com a equipa das quinas a ser finalista vencida em 2003, 2014 e 2017.