Europeu sub-21 cada vez mais perto para Portugal

Portugal em vantagem para o segundo jogo em Chaves.

Por P.C. | 06:00

Portugal colocou-se esta sexta-feira a um pequeno passo de garantir presença no Europeu sub-21 do próximo ano, ao vencer na Polónia por 1-0, num jogo transmitido pela CMTV.



A vantagem, ainda que mínima, dá alguma margem de segurança à equipa nacional, antes da segunda mão do play- -off, marcada para a próxima terça-feira, em Chaves. Esta sexta-feira, em Zabrze, foi evidente a superior qualidade dos jogadores portugueses. De tal forma que o resultado até peca por escasso. O árbitro búlgaro Georgi Kabakov deixou dois penáltis por assinalar contra os polacos, já na segunda parte.



Antes, aos 30 minutos, Diogo Jota já tinha feito o mais importante: um golo, que, por ter sido marcado fora de casa, valeu quase por dois.

A jogada foi ‘made in’ Seixal. João Carvalho recuperou a bola e lançou João Félix em velocidade. Depois, o jovem craque do Benfica fez tudo bem e, com uma assistência sensacional, ofereceu o golo a Jota. Contra- -ataque perfeito da equipa portuguesa.



A Polónia ainda assustou perto do final, mas Joel Pereira e a dupla de centrais formada por Jorge Fernandes e Diogo Leite (ambos do FC Porto) estiveram em muito bom plano e evitaram o golo do empate.



A seleção nacional abrandou, muitas vezes em demasia, e não conseguiu o 2-0, mas volta a Portugal com a sensação de dever cumprido.



"Excelente vencer fora"

"Foi excelente vencer fora e sem sofrer golos, perante uma equipa que tem um estilo de jogo perigoso", disse o selecionador Rui Jorge, que, ainda assim, lamentou as oportunidades desperdiçadas por Portugal: "Podíamos ter aproveitado para acabar com o jogo."



Já João Félix mostrou-se ambicioso "Quero muito estar no Europeu", disse, sobre a fase final da competição, organizada por Itália e San Marino (junho de 2019).