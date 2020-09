Evanilson já está em Portugal para assinar pelo FC Porto

Eram 5h52 da manhã desta quarta-feira quando o avião que transportou Evanilson do Rio de Janeiro para a cidade do Porto pisou solo nacional. Mais de duas horas depois, o reforço do FC Porto surgiu enfim na zona de chegadas do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.



À sua espera, Evanilson tinha um elemento do staff do FC Porto - que desta vez não incluiu a porta VIP no protocolo de chegada de um reforço -, sendo imediatamente transportado para o centro da cidade Invicta. Saído do Brasil a meio da tarde de terça-feira, o ponta-de-lança terá tido a oportunidade de descansar durante o voo transatlântico, perspetivando-se que possa cumprir já hoje o habitual protocolo prévio à apresentação formal. A SAD do FC Porto vai investir um valor a rondar os 8 milhões de euros na aquisição da maior parte dos seus direitos económicos.





Desde o Brasil, Abel Braga, técnico canarinho que o lançou no Fluminense e bem conhecido dos portugueses, antecipou a sua explosão na Liga NOS, sendo certo que de azul e branco terá de bater-se por um lugar na frente com Marega, Taremi e o também reforço iminente Toni Martínez, isto com Zé Luís, Soares e Aboubakar na porta de saída mas ainda sob contrato com os campeões nacionais.