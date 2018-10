Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Eventual indemnização de Lopetegui dará ao treinador 5474 euros por hora

Real Madrid tenta evitar pagamento ao técnico.

08:18

Se o Real Madrid tiver de pagar 18 milhões de euros de indemnização pelo despedimento de Julen Lopetegui, cada dia de trabalho do treinador ter-lhe-á rendido 131 386 euros e cada hora 5474 euros. Mesmo enquanto dormia.



As contas são fáceis de fazer: Lopetegui tinha um contrato de três épocas à razão de 6 milhões de euros de salário por cada ano. 18 milhões no total. Entre o dia da sua contratação e o do seu despedimento passaram 137 dias, o que dá então o montante diário antes descrito.



O Real Madrid, contudo, tenta evitar tal pagamento. Enquanto Lopetegui fala de despedimento, o Real Madrid prefere usar o termo rescisão e invoca baixo rendimento, tal como ficou explícito no comunicado que oficializou a saída do treinador.



Tendo em conta os resultados desportivos, o clube poderá ver ser-lhe dada razão em tribunal, se o caso lá chegar.