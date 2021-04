Everton tem furado os planos de Jorge Jesus. O internacional brasileiro, segunda-feira, com o Marítimo (1-0), deu mais uma prova de inadaptação e, por isso, a sua saída do onze na deslocação a Paços de Ferreira é a consequência natural, o que obrigará a uma nova estrutura da equipa, com o regresso de Vertonhgen ao eixo da defesa, ao lado de Otamendi e Lucas Veríssimo.