Everton suspende jogador da equipa principal sob investigação policial

O Everton anunciou esta segunda-feira a suspensão de um jogador da equipa principal, por estar sob investigação policial.



"O Everton confirma que suspendeu um jogador da equipa principal que está sob investigação policial. O clube continuará a apoiar as autoridades nas investigações e não fará mais nenhuma declaração neste momento", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial.



O nome do jogador em questão não foi revelado.