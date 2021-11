Ryan Preston, ex-basquetebolista do Galitos, morreu esta terça-feira aos 24 anos. O clube confirmou hoje a morte do poste norte-americano que representou o clube do Barreiro em 2019/20."É com grande tristeza, que comunicamos a morte de Ryan Preston, nosso amigo e ex-jogador. As nossas preces para com a sua família e amigos, neste momento de comoção. Que Descanse em Paz!", pode ler-se na publicação do clube no Facebook.A família não revelou a causa de morte do jogador que alinhava atualmente no Bahrein.