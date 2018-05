Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-chefe da Juve Leo pede desculpa a Jesus e William

Fernando Mendes "atuou de cara destapada" em Alcochete.

Por Ricardo Tavares | 16.05.18

Fernando Mendes, ex-chefe da claque Juventude Leonina, um dos elementos do grupo que esta terça-feira invadiu, sequestrou e agrediu alguns jogadores da equipa principal de futebol do Sporting, nomeadamente Bas Dost, membros da equipa técnica e do corpo clínico, "atuou de cara destapada e pediu desculpas a Jorge Jesus e William de Carvalho", um dos capitães de equipa, garantiu fonte do Correio da Manhã.



"Fernando Mendes confessou a Jorge Jesus e a William Carvalho que perderam o controlo da situação", conta a nossa fonte, adiantando, por outro lado, que o treinador "foi agredido com um cinto" em pleno relvado, onde aguardava pela chegada dos jogadores, que se tinham submetido à habitual sessão de recuperação e fortalecimento muscular.



Os futebolistas acabaram por não ir para o campo, pois deram conta do barulho e dirigiram-se logo para o balneário. Fernando Mendes, já no passado domingo à noite, no Aeroporto do Funchal, confrontou a comitiva leonina que se preparava para se dirigir para a zona de embarque.



O antigo chefe da claque mais conhecida dos leões trocou algumas palavras com o sereno William Carvalho, sempre com Jorge Jesus a ouvir, mas acabou por ser afastado do local pela polícia depois de uma troca de empurrões com os jogadores.