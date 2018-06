Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Ex' de futebolista faz queixa de agressão

Antigo guarda-redes do Benfica e jogador do Estoril acusado de violência doméstica.

"Tapou-me a boca com uma das mãos para não gritar, com a outra espancou-me. Apertou-me o pescoço, deu-me murros na cara e no corpo."



O relato é de Ana (nome fictício), ex-companheira e com uma filha em comum do guarda-redes cabo-verdiano Thierry Graça, de 23 anos, que já alinhou pelo Benfica e atualmente é futebolista do Estoril Praia. Segundo a queixa formalizada à PSP, a jovem acusa o 'ex' de violência doméstica; a agressão ocorreu na sequência de uma festa de aniversário no Seixal, de amigos do ex-casal, na noite de sábado.



As autoridades foram chamadas ao local e a jovem foi levada pelos agentes para a esquadra, onde fez queixa, e de seguida foi transportada para o hospital para ser assistida e para serem feitas perícias médicas. Sofreu vários hematomas e arranhões.



Segundo a jovem, de 23 anos, as agressões começaram no elevador do prédio onde estavam, porque o jogador "começou a implicar", e continuaram já na rua. Só pararam porque um morador do prédio ouviu a vítima gritar por socorro e exigiu ao agressor que parasse.



Thierry Graça nega todos os crimes. "Não agredi ninguém, não houve violência, só discutimos", disse o guarda-redes do Estoril ao CM. Ana diz que já tinha feito anteriormente duas queixas por violência doméstica.



"Não foi a primeira vez. Ao longo da nossa relação, que durou alguns anos, e depois de terminarmos, ele agrediu-me várias vezes. Agora tenho ainda mais medo porque ele foi ficando mais violento", contou a jovem ao CM.



PORMENORES

Estoril e Benfica

O suspeito tem contrato no Estoril Praia até 2020; antes disso, em 2016, passou pelos norte- -americanos do Orlando City e entre 2013 e 2015 foi jogador do Sport Lisboa e Benfica.



Mais agressões

Segundo a jovem contou ao Correio da Manhã, o ex-companheiro também agrediu várias vezes uma ex- -namorada, que nunca denunciou os crimes às autoridades, "por gostar do agressor".



Hospital

A jovem foi transportada de ambulância da esquadra para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, pelos bombeiros e foi assistida por médicos que elaboraram um relatório para a polícia.