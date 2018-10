Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-futebolista Andrade assume cargo no futebol feminino do Benfica

Águias arrancaram esta época com o futebol feminino, entrando na segunda divisão.

11:46

O ex-jogador Andrade, médio que representou o Benfica, vai assumir o cargo de diretor técnico do futebol feminino do clube, anunciaram esta quarta-feira os 'encarnados' na sua página oficial na Internet.



"O antigo futebolista do Sport Lisboa e Benfica Luís Andrade assumiu funções na estrutura do futebol feminino, passando a ser coordenador técnico do projeto que arrancou oficialmente esta época", refere o Benfica.



Andrade, de 45 anos, ingressou no Benfica em 1998, permanecendo duas épocas no clube, antes de ser emprestado ao Sporting de Braga, em 2000/01. Em 2001, o jogador voltou aos 'encarnados', nos quais se manteve até 2003.



Na carreira como futebolista, formado pelo Sporting, Andrade passou ainda pelo Estoril Praia, Estrela da Amadora, Belenenses, Tenerife (Espanha), Académica e Pinhalnovense, além de ter sido internacional pelas camadas jovens.



O Benfica arrancou esta época com o futebol feminino, entrando na segunda divisão, num projeto liderado pelo treinador João Marques.



Após duas jornadas, a equipa lidera a Série D, em igualdade de pontos com o Sintrense. Nos dois jogos já realizados, o Benfica goleou o Ponte Frielas por 28-0 e os Vidreiros por 19-0.