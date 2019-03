Ex-futebolista brasileiro e campeão do mundo Coutinho morre aos 75 anos

Foi um dos atacantes que fez dupla com Pelé na linha ofensiva do Santos.

O antigo futebolista da seleção brasileira, Coutinho, campeão do campeonato do mundo de futebol de 1962 e que Pelé considerava como o seu companheiro de ataque favorito no Santos FC, morreu na segunda-feira com 75 anos.O clube brasileiro Santos anunciou a morte de Coutinho em comunicado. O clube informou que Coutinho morreu em casa e que o seu funeral será realizado no estádio do Santos.A causa da morte de Coutinho não foi avançada, mas a TV Globo noticiou que o antigo futebolista teve um ataque cardíaco.Em janeiro, Coutinho, que sofria de diabetes, já tinha sido transportado para o hospital por causa de uma pneumonia."Uma lenda do nosso futebol morreu", disse Cafu, um amigo próximo que jogou na seleção brasileira que venceu o campeonato do mundo de 2002.Enquanto Pelé deslumbrava o mundo aos 17 anos no campeonato do mundo de 1958, Coutinho estreava-se no Santos com 14 anos.O antigo jogador marcou 368 golos pelo seu clube, contra os 1.091 de Pelé.Os dois jogaram ao mesmo tempo no Santos de 1958 a 1967 e conquistaram 19 títulos juntos.Pelé, citado recentemente numa publicação do clube, disse que Coutinho foi uma das principais razões para o seu sucesso."Tenho que lhe agradecer por 50% dos golos que marquei para o Santos", sublinhou Pelé.Coutinho jogou apenas 15 vezes pelo Brasil, devido a uma série de lesões.