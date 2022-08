Ex-futebolista Carlos Secretário sofre AVC

Força, Carlos Secretário. A família azul e branca une-se numa mensagem de força ao nosso antigo jogador #FCPorto pic.twitter.com/1QxOSxVRYM — FC Porto (@FCPorto) August 14, 2022

Apesar do triunfo em Vizela, nem tudo foram boas notícias para o universo portista neste domingo. Carlos Secretário, ex-jogador do clube, sofreu uma trombose e a sua situação acabou por ser abordada por Sérgio Conceição, ainda que sem mencionar o seu nome."Tive também a notícia que um ex-colega meu está mal no hospital e não consigo estar de sorriso rasgado", disse o técnico na flash, sendo que o assunto voltou a ser comentado na conferência de imprensa: "Recebi a notícia, no final do jogo, de que um ex-colega meu está com um problema de saúde e em estado grave no hospital. Não me consigo sentir feliz neste momento".O Futebol Clube do Porto reagiu ao sucedido e deixou uma mensagem de força a Carlos Secretário na conta do Twitter. "A família azul e branca une-se numa mensagem de força ao nosso antigo jogador", pode ler-se na publicação.