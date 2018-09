Ex-futebolista francês morre baleado aos 19 anos

William Gomis foi morto a tiro num incidente que resultou ainda numa outra vítima mortal, um adolescente de 14 anos.

15:15

William Gomis, ex-futebolista do AS Saint-Etienne, morreu na sequência de disparos na noite de domingo para segunda-feira, na cidade La Seyne-sur-Mer, em França.Resultante do incidente há ainda a registar uma segunda vítima mortal, um adolescente de 14 anos. Ainda não foram identificados suspeitos do crime, no entanto sabe-se que o jogador morreu com tiros de uma AK47.A morte do futebolista foi confirmada pelo clube francês. O jovem chegou à equipa quando tinha apenas 15 anos e abandonando o clube em junho deste ano, após concluir a sua formação. Apesar de nunca se ter estreado pela equipa principal, o atleta jogou 18 partidas pela equipa secundária.Através do Twitter, o AS Saint-Etienne demonstrou as suas condolências e lamentou a morte trágica do jogador.