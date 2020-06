Ex-futebolista Xavi doa 150.000 euros a consórcio de saúde de Barcelona

O ex-futebolista Xavi Hernández doou 150.000 euros ao consórcio de saúde de Terrassa, a sua cidade natal, da região de Barcelona, para a luta contra a covid-19.

A informação foi dada pela unidade de saúde, acrescentando que o donativo de Xavi servirá para financiar o projeto de um módulo inteligente de distribuição de ar e para melhoramentos na área da obstetrícia do hospital em Terrassa.

O módulo inteligente de distribuição de ar será anexado a ventiladores convencionais, no sentido de ajudar os doentes mais graves afetados pela covid-19, aumentando a capacidade clínica nas unidades de cuidados intensivos.

De acordo com o consórcio, a ajuda de Xavi, que fez quase toda a carreira no futebol do FC Barcelona, permitirá a aquisição de 40 módulos, e que alguns serão destinados a países mais desfavorecidos.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas -- Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

Os campeonatos de futebol de França, Países Baixos, Bélgica e Escócia foram cancelados, enquanto outros, como em Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha, regressaram com fortes restrições, entre as quais a ausência de adeptos.

A Espanha tem sido dos países mais afetados pela pandemia, com 27.136 mortos e mais de 244 mil casos.