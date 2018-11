Ex-hoquista campeão do mundo Carlos Garrancho morre aos 71 anos

Antigo jogador venceu uma Taça das Nações em 1973, foi quatro vezes campeão da Europa e campeão do mundo em 1974.

O ex-hoquista Carlos Garrancho, que venceu vários títulos internacionais pela seleção portuguesa na década de 70, morreu esta segunda-feira aos 71 anos, informou a Federação de Patinagem de Portugal em comunicado na sua página oficial. Carlos Alberto Garrancho venceu pela seleção nacional uma Taça das Nações em 1973, foi quatro vezes campeão da Europa, em 1971, 1973, 1975 e 1977, e campeão do mundo em 1974.O velório realiza-se na Igreja de Nossa Senhora de Porto Salvo, a partir das 16h00 desta segunda-feira, com o funeral a ter lugar esta terça-feira, no Cemitério de Oeiras, às 11h00.