Ex-jogador do Barcelona nega polémica sobre transplante ilegal de fígado

Segundo avança o El Confidencial, recentes escutas telefónicas do ex-presidente da equipa catalã, Sandro Rosell, levantaram suspeitas sobre a origem do transplante de fígado de Éric, que poderia estar relacionado ao tráfico de órgãos humanos.



Na fotografia publicada, Abidal encontra-se numa cama de hospital ao lado do seu primo, Gerard, onde afirma que foi o familiar quem o salvou naquele momento, doando parte do seu fígado.





"Com esta publicação quero pedir respeito para com o meu primo Gerard. (...) Peço respeito por todos nós que passámos ou estamos a passar por uma situação semelhante", pode ler-se na descrição da imagem, que vem mostrar o desagrado do ex-futebolista, sobre as notícias avançadas sobre a possível ilegalidade do fígado transplantado.



Também a Fundação 'Éric Abidal' avançou uma publicação, lamentando a situação e apelando ao respeito por Abidal e Gerard, que é admirado pelo jogador e a quem estará eternamente grato.





