Ex-jogador do Benfica, José Antonio Reyes morre aos 35 anos em acidente de viação

O acidente ocorreu esta manhã, às 11h40 local (10h40 em Lisboa) na auto-estrada A376, entre Sevilha e Utrera, cidade-natal do jogador. A rádio espanhola Onda Cero avança que o carro onde seguia Reyes despistou-se e saiu da estrada, incendiando-se.



À agência Efe, fontes dos bombeiros de Andaluzia confirmaram que os serviços receberam várias chamadas telefónicas a dar conta do sinistro.

No local estão várias corporações de bombeiros e Guardia Civil.

José Antonio Reyes, ex-jogador do Benfica, Sevilha, Arsenal e Real Madrid, atualmente no Extremadura, morreu este sábado, aos 35 anos, num acidente de viação em Espanha. A notícia é confirmadas pelo Sevilha no site oficial.