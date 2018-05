Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-mulher de Bruno de Carvalho nega ter desaparecido com a filha

Cláudia Dias Gomes esclarece situação descrita pelo presidente leonino.

Cláudia Dias Gomes, ex-mulher de Bruno de Carvalho, enviou este domingo um comunicado ao 'Diário de Notícias' para esclarecer a situação descrita pelo presidente do Sporting em relação à filha Diana.



Bruno de Carvalho afirmou no sábado que não sabia da filha Diana, que a sua ex-mulher tinha desaparecido com a criança, mas Cláudia Dias Gomes nega a versão do presidente do Sporting.



No comunicado, a ex-mulher de Bruno de Carvalho diz que pediu "na passada sexta-feira" que Diana ficasse consigo este fim-de-semana, "poupando-a a tumultos e perturbações previsíveis". Cláudia diz ainda que informou Bruno de Carvalho que "ultrapassado este período tumultuoso passaria o seu tempo com a filha".





Leia o comunicado na íntegra:

"Face a notícias que têm sido veiculadas por alguma comunicação social e algum "dramatismo" dispensável, entendo oportuno prestar o seguinte esclarecimento:



Considerando que esta semana ocorreram situações graves e violentas e com um jogo que se previa complicado por questões de segurança, pedi ao Pai da Diana, na passada 6.ª feira, que a nossa filha ficasse comigo neste fim de semana, poupando-a a tumultos e perturbações previsíveis. Aliás, é evidente que o Bruno não teria condições de passar qualquer tempo de qualidade com a Diana. Mais informei que ultrapassado este período tumultuoso passaria o seu tempo com a nossa filha.



Amanhã, espero que a Diana possa retomar as suas atividades e rotinas normais, como qualquer criança."