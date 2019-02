Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-presidente do FC Barcelona nega em tribunal ocultação de comissões

15:27

O antigo presidente do FC Barcelona Sandro Rosell negou esta terça-feira em tribunal ter ocultado quaisquer comissões relativas a direitos audiovisuais de jogos particulares da seleção brasileira, que, segundo a acusação, terão sido desviados para paraísos fiscais.



Rosell está a ser julgado juntamente com a mulher, Marta Pineda, o seu sócio Joan Besolí, um amigo libanês e dois presumíveis testas-de-ferro.



O antigo presidente do 'barça' incorre em 11 anos de prisão, por branqueamento de capitais e associação criminosa.



De acordo com a acusação, Rosell, presidente do FC Barcelona entre 2010 e 2014, terá ocultado em paraísos fiscais cerca de 20 milhões de euros, em proveitos obtidos com comissões ilegais nos direitos de transmissão de 24 jogos da seleção brasileira, e outros cinco milhões de um contrato de patrocínio com a Nike.



No final da sessão desta terça-feira, a juíza indicou que na quarta-feira comunicará a decisão sobre um pedido de libertação do antigo presidente do FC Barcelona, detido preventivamente desde maio de 2017.