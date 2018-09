Ex presidente do IPDJ diz que secretário de Estado lhe pediu para falar com advogado do Benfica

José Fanha Vieira confirma que foi recebido por Augusto Bagnha, mas nega constrangimento.

01:30

Fanha perto do governo

Fanha Vieira é um advogado ligado ao Benfica que chegou a ser falado para a secretaria de Estado do Desporto, em 2015, mas uma polémica com o Sporting levou a que não fosse nomeado. Sobre os mails do Benfica disse, em 2017, que em causa estava apenas um crime [roubo] informático.



"Fiquei incomodado"

"É evidente que fiquei incomodado. Não era um procedimento normal e houve pressão para o impor ", disse esta quarta-feira Augusto Baganha ao CM quando confrontado com o facto de Fanha Vieira ter dito que não o sentiu "constrangido"quando se reuniram em julho de 2017 (ver peça principal).

José Fanha Vieira foi o advogado do Benfica mencionado por Augusto Baganha, ex-presidente do IPDJ, durante a sua audição perante a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na 3ª feira, quando falou em "pressões" do governante relacionadas com o clube da Luz."O secretário de Estado [João Paulo Rebelo] enviou uma mensagem à minha vogal, Lídia Praça, com o número do advogado do Benfica, com o objetivo de resolver a questão da interdição do Estádio da Luz [julho de 2017]. E fê-lo com alguma impulsividade. Devia ser o Benfica a contactar a minha colega e não o contrário", disse Baganha.Esta quarta-feira, ao CM, Fanha Vieira confirmou que foi contactado: "Não me lembro se foi a drª Lídia Praça, com quem já trabalhei, que me ligou ou a sua secretária. Fui recebido pelo Dr. Baganha, que, na altura, não me pareceu constrangido, ao contrário do que tem dito agora." Em causa estava, segundo Fanha Vieira, um "pormenor" que levou ao chumbo do regulamento de segurança do Benfica. "Esse pormenor tinha que ver com a expressão grupo de sócios [claques]. Ao ser retirado, o regulamento de segurança foi aprovado." Otentou contactar João Paulo Rebelo e Lídia Praça, mas não atenderam o telemóvel.