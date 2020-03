Fernando Martín, ex-presidente do Real Madrid, está internado em estado grave depois de ter dado positivo por coronavírus, avançam os jornais espanhóis 'Marca' e o 'As'.Martín, de 72 anos, assumiu a presidência do clube merengue, após a demissão de Florentino Pérez em 2006. Esteve no cargo menos de dois meses.Ramón Calderón foi o líder que se lhe seguiu.Este sábado, o Real Madrid viu partir um outro antigo presidente, Lorenzo Sanz, também ele vítima do Covid-19.