Ex-selecionador da Argentina deixa os cuidados intensivos

Carlos Bilardo foi internado devido a mau estar e sintomas depressivos.

Por Lusa | 10:59

Carlos Bilardo, treinador da seleção argentina vencedora do Mundial1986 de futebol, no México, deixou esta segunda-feira os cuidados intensivos num hospital de Buenos Aires, onde foi internado na quinta-feira devido a mau estar e sintomas depressivos.



Bilardo, de 79 anos, entrou na unidade hospitalar levado por familiares.



O técnico orientava a Argentina em 1986, quando a seleção 'albiceleste' se sagrou campeã do Mundo ao bater a Alemanha Ocidental (3-2).



O ex-médio argentino planeava a sua viagem para a Rússia para assistir ao Mundial2018, que se disputa de 14 de junho a 15 de julho, sendo que a Argentina integra o Grupo D, juntamente com a Croácia, a Islândia e a Nigéria.