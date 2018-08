Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-vice de Bruno de Carvalho apoia Dias Ferreira

Carlos Vieira avançou com uma providencia cautelar contra o clube de Alvalade.

Por Tânia Laranjo | 16:26

Carlos Vieira, ex-vice de Bruno de Carvalho e atualmente suspenso de sócio do Sporting na sequência de um processo disciplinar, vai esta quinta-feira a apoiar José Dias Ferreira, candidato à presidência do Sporting.



Carlos Vieira foi chamado a uma conferência de imprensa para explicar a situação financeira do clube verde e branco. O ex-vice presidente do clube dos leões chegou a anunciar que era candidato mas a conclusão do processo disciplinar acabou por fazer com que não apresentasse a lista.



O ex-vice do Sporting avançou com uma providencia cautelar contra o clube de Alvalade porque foi levantada a sua suspensão.