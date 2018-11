Acusação contra suspeitos da invasão a Alcochete concluída e aponta para 57 crimes

Bruno de Carvalho, Mustafá e Bruno Jacinto não estiveram na Academia na altura do ataque.

A acusação do Ministério Público contra os 40 suspeitos da invasão à Academia de Alcochete, a 15 de maio, já está concluída e aponta para 57 crimes de responsabilidade de cada arguido, com exceção do antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, do cabecilha da claque da Juve Leo, Mustafá, e Bruno Jacinto, funcionário da Academia.

Ao que a CMTV apurou, estes três arguidos não estiveram presentes na Academia na altura do ataque e não respondem pelo crime de incêndio.

De resto, todos responderão por um crime de terrorismo, 12 de ofensas à integridade fisica agravadas, 20 de ameaças, 20 de sequestro, dois de dano agravado, e um de posse de arma proibida.

A acusação está assim concluída dentro dos prazos, evitando a libertação de arguidos por excesso de prisão preventiva. Todos vão começar já hoje a ser notificados do despacho nas respetivas cadeias em que cumprem a medida de coação.