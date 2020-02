CMTV revela novas imagens dos suspeitos de agredir dirigentes do Sporting após dérbi de futsal

A CMTV tem novas imagens daquilo que aconteceu em Alvalade no passado domingo, após o dérbi de futsal entre o Sporting e Benfica, que vão ser reveladas pela primeira vez no Liga D’Ouro desta quinta-feira.

As imagens mostram, de ângulos diferentes, a entradas dos cinco adeptos acusados de agredir dois dirigentes do Sporting, e fazem parte do circuito de videovigilância do multidesportivo de Alvalade.