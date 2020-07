Jorge Jesus e Luís Filipe Vieira 'apanhados' no momento do adeus ao Rio de Janeiro

Jorge Jesus já partiu para Lisboa, durante a madrugada desta terça-feira.



A CMTV captou o momento em que o novo técnico do benfica entrou no aeroporto do rio de janeiro acompanhado pelo presidente do clube encarnado, luís filipe vieira, que se deslocou de propósito ao brasil para ir buscar o técnico, que regressa assim à luz.





A chegada à capital portuguesa vai acontecer durante a manhã.