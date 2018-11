Peseiro exige tudo aquilo a que tem direito para rescindir com o Sporting

Treinador ficou irritado por não ter sido informado da decisão de Varandas pela boca do presidente.

José Peseiro exige tudo aquilo a que tem direito para rescindir contrato com o Sporting, apurou o CM.



Ao contrário do que aconteceu na primeira passagem pelo clube de Alvalade, em 2005, quando abdicou de quase 500 mil euros, o técnico não está disposto a facilitar um acordo para a saída do Sporting.



Peseiro ficou irritado por não ter sido informado da decisão de Frederico Varandas pela boca do próprio presidente leonino e exige o pagamento dos salários relativos aos oitos meses de contrato que ainda tinha por cumprir.



O nome do novo treinador do Sporting deve ser anunciado em breve até porque já está escolhido.



A CMTV sabe que em cima da mesa está um nome surpeendente e que não consta da lista dos técnicos apontados nas últimas horas como possíveis sucessores de José Peseiro.