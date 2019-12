Bolasie deve ser despenalizado para defrontar FC Porto

Yannick Bolasie vai estar apto para defrontar o FC Porto, no dia 5 de janeiro, em Alvalade. Segundo apurou o CM, o avançado do Sporting deverá ser despenalizado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol do segundo cartão amarelo (e consequente expulsão) que viu no embate com o Portimonense para a Taça da Liga.



Isto porque, de acordo com as fontes contactadas, o árbitro João Pinheiro deverá reconhecer junto do CD, quando for ouvido no recurso apresentado pelos leões, que foi enganado pelo jogador Willyan - simulou que foi alvo de uma agressão na cara. Bolasie acabou por ver o cartão vermelho, no minuto 45, de um jogo que que a equipa verde-e-branca venceu por 4-2, qualificando-se assim para a final four da Taça da Liga.

No intervalo da partida, João Pinheiro viu as imagens do lance e logo concluiu que tinha sido enganado. E quando saiu do balneário afirmou isso mesmo quando se cruzou com dirigentes do Sporting e do Portimonense.

Esta será a segunda vez que um jogador do Sporting deverá ser despenalizado, devido a um erro do árbitro. A primeira vez aconteceu na temporada 2017/18, quando o árbitro Tiago Martins disse ao CD que se tinha enganado no segundo amarelo que mostrou ao médio Petrovic, por uma falta que não existiu, num jogo com o Moreirense.. O sérvio ficou disponível para defrontar o FC Porto, mas não foi convocado por Jorge Jesus.