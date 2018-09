Bruno de Carvalho desiste do processo em que pedia para concorrer às eleições do Sporting

Ex-presidente leonino desistiu da ação em que pedia a suspensão das decisões disciplinares da Comissão de Fiscalização.

Por Diogo Carreira e Tânia Laranjo | 13:49

Bruno de Carvalho desistiu de uma providência cautelar em que pedia para concorrer às eleições do Sporting. O Correio da Manhã sabe que o ex-presidente do Sporting desistiu da ação em que pedia a suspensão das decisões disciplinares da Comissão de Fiscalização.



Entre estas decisões que Bruno de Carvalho queria ver sem efeito, está a suspensão de sócio, de forma a que pudesse concorrer às eleições.



Desta forma, esta providência cautelar ficou sem efeito, o que significa que Bruno de Carvalho continua sem poder concorrer às eleições do próximo sábado.



No entanto, o Sporting foi notificado de mais duas providências cautelares no mesmo sentido e o clube terá de responder.