Madeira Rodrigues e Ricciardi juntam candidaturas à liderança do Sporting

Candidatos decidiram ir a votos em conjunto no próximo sábado.

08:15

Madeira Rodrigues e José Maria Ricciardi chegaram a acordo e juntaram as suas candidaturas. Segundo apurou o Correio da Manhã, o acordo foi alcançado esta madrugada.



Pedro Madeira Rodrigues vai, assim, integrar a candidatura do banqueiro. Com esta decisão, as eleições no Sporting, marcadas para o próximo sábado, passam a ter seis candidaturas.



O candidato Madeira Rodrigues agendou para esta terça-feira uma conferência de imprensa na qual irá explicar o porquê desta decisão.



