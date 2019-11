Pinto da Costa sabia da festa da mulher do Uribe

Pinto da Costa soube da festa de aniversário da mulher de Uribe, que se realizou na noite de sexta-feira para sábado e que acabou de madrugada. Segundo apurou o CM junto de fonte que pediu para não ser identificada, o presidente do FC Porto foi informado na tarde de sexta-feira e não se opôs. Mas só na manhã de sábado teve conhecimento de que a festa se tinha prolongado pela noite fora.

No evento estiveram o empresário Pedro Pinho e os jogadores Uribe, Marchesín, Luis Diaz e Saravia, que ficaram fora da convocatória do Boavista-FC Porto (0-1), por decisão de Sérgio Conceição. Isto porque o horário de recolher dos profissionais portistas era às 00h00 e a essa hora ainda a festa decorria na moradia de Uribe, em Canidelo (Gaia).

Tal como o CM já noticiou, Sérgio Conceição ficou incomodado com o facto de Pedro Pinho não ter informado a estrutura do FC Porto, de quem é muito próximo, do facto de os festejos se terem prolongado para além da hora do recolher obrigatório dos futebolistas.

No domingo, Pinho e Pinto da Costa assistiram juntos ao jogo com os axadrezados e, depois, jantaram num restaurante do Porto onde estavam vários adeptos azuis-e-brancos. Um deles chegou mesmo a tirar fotografias do dirigente e do agente.

Na festa de aniversário de Cindy Álvalrez, que contou com mais de 20 convidados, estiveram, ainda, entre outros, a mulher de Alex Telles e familiares de Uribe, Marchesín, Luis Diaz e Saravia. Os jogadores que não cumpriram o regulamento interno do FC Porto devem ser alvo de uma multa. No entanto, em situações semelhantes, já houve prevaricadores foram ‘perdoados’ por Pinto da Costa, que invocou os superiores interesses do clube.