Empresa pede a insolvência do Sporting por dívida de 500 mil euros. Saiba tudo no 'Pé em Riste', da CMTV

Leões contestam e alegam ter solidez financeira. Conheça os temas em debate no programa desta segunda-feira.

21:33

Uma empresa especializada na recuperação de créditos pediu a insolvência da SAD do Sporting, por uma dívida de mais de meio milhão de euros. A ação já está no Tribunal do Comércio de Lisboa e o Sporting já contestou.



Este é um dos temas em destaque do programa 'Pé em Riste' da CMTV, emitido a partir das 21h45 desta segunda-feira.



Outros assuntos em debate são a queixa que o Benfica apresentou contra o líder da claque portista e as relações perigosas entre Bruno de Carvalho e a Juve Léo.