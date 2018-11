Antigo jogador garante que o técnico das águias colocou o lugar à disposição numa reunião com Vieira.

21:59

O treinador do Benfica, Rui Vitória, colocou o lugar à disposição esta quarta-feira numa reunião que surge após a derrota por 5-1 frente ao Bayern de Munique para a Liga dos Campeões.O anúncio é feito por Paulo Futre no programa Liga D'ouro daRui Vitória teve esta quarta-feira uma reunião com Luís Filipe Vieira e os principais diretores das águias onde colocou o lugar à disposição.