Cabecilhas do ataque ao Sporting escapam da Academia em BMW. GNR estava no local

Carro entrou nas instalações com as autoridades no local. Conseguiu sair sem ser intercetado.

12:01

Imagens exclusivas do CM e da CMTV mostram os cabecilhas do ataque, na passada terça-feira, a fugir das instalações da Academia do Sporting a fugir num BMW de cor azul. A saída aconteceu já depois de Bruno de Carvalho e alguns elementos da GNR estarem dentro da Academia.



As imagens, que foram filmadas na tarde de terça-feira, mostram uma viatura a chegar ao local apenas com uma pessoa no interior, que se tratava do condutor. Mais tarde, o mesmo carro é visto a abandonar a academia de Alcochete com aqueles que alegadamente seriam os cabecilhas do ataque. O CM sabe que entre estes se encontrava Nuno Torres, um elemento da Juve Leo com várias ligações à direção da claque sportinguista.



Ao que o CM apurou, o carro terá entrado no interior da academia com a autorização do Gabinete de Apoio aos Jogadores.



Este veículo foi autorizado a entrar nas instalações já depois das agressões terem acontecido.