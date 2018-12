Oficial de ligação aos adeptos do Sporting tinha data do ataque à Academia assinalada em calendário

Ex-funcionário leonino tinha também o número de telefone do jogador Marcos Acuña.

Por Tânia Laranjo | 22:01

teve acesso a dados novos do ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio, onde estavam jogadores e equipa técnica dos leões.Nas buscas realizadas ao gabinete do ex-funcionário Bruno Jacinto, os investigadores encontraram um calendário onde o antigo oficial de ligação aos adeptos do Sporting tinha assinalado o ataque à academia seguido do número de telefone do jogador Marcos Acuña.Recorde-se que Bruno Jacinto, que tinha a missão de fazer a ligação do clube às claques de futebol, negou qualquer envolvimento no ataque a Alcochete durante o seu primeiro interrogatório judicial, a que oteve acesso."Havia as claques. Depois eu, que era a ligação às claques. Acima de mim estava o André Geraldes e acima do André Geraldes o presidente. Mas o que acontecia é que, muitas vezes, o canal de ligação passava das claques diretamente para o presidente", contou o ex-funcionário de Alvalade que está em prisão preventiva, indiciado por envolvimento no ataque de Alcochete.