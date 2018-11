Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novas imagens revelam que Juve Leo tinha fotos de "traidores" expostas na parede

Polícia tirou várias fotografias de um quadro em corticite, com impressões em papel de perfis do Facebook.

22:01

Nas buscas realizadas à sede da Juventude Leonina um detalhe mereceu particular interesse dos investigadores.



A polícia tirou várias fotografias de um quadro em corticite, com impressões em papel de vários perfis da rede social Facebook.



No topo do quadro pode ler-se: "Os rostos escondidos atrás do computador. Já todos sabemos quem vocês são! Antes morte que traição".



Seis pessoas constavam da lista. Fotografias de perfil, mas também com familiares e amigos, expostas para que todos os membros que frequentavam a sede, conhecida como "casinha", pudessem saber bem quem são os "traidores" da claque.



Nos perfis expostos na parede constavam também informações pessoais de cada um dos rostos.



Estas fotografias constam dos muitos documentos recolhidos pela investigação.



Vários membros da Juventude Leonina estão detidos. Respondem por vários crimes, entre eles ofensas à integridade física agravadas, ameaças, sequestro, dano agravado, posse de arma proibida.



A acusação aponta também para terrorismo.