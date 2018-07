Ronaldo assina com a Juventus nos próximos dias

Presidente do Real e Jorge Mendes acertam detalhes da transferência do internacional português para Itália.

20:54





, após a conquista da Liga dos Campeões, em Kiev, na Ucrânia, já tinha admitido a possibilidade de abandonar o Real Madrid , hipótese que se tornou certeira nas últimas semanas.

Cristiano Ronaldo, jogador do Real Madrid há nove anos, vai assinar pela Juventus nos próximos dias, sabe a CMTV.O clube italiano comprometeu-se a pagar ao internacional português 120 milhões de euros por um contrato de quatro anos, representando um salário anual de 30 milhões de euros e mensal de 2,5 milhões.Esta quarta-feira, avançou o jornal Marca, o presidente merengue, Florentino Pérez, convocou uma reunião de urgência com Jorge Mendes, representante do internacional português, para para acertar os pormenores da transferência de Cristiano Ronaldo.As negociações têm sido alvo de muitos rumores nos últimos dias, com vários internautas a brincar com a possível contratação e a invadir a hashtag #SeArrivaCR7.



Recorde-se que Cristiano RonaldoTambém os espanhóis já foram dizendo adeus ao craque, que representou os merengues durante nove anos. O jornalista Josep Pedrerol fez questão de, no editorial do seu programa de TV, passar em revista o percurso de CR7 por Madrid e pedir ao clube uma "despedida à altura do melhor"."Ele vai embora, vai deixar o Real Madrid. É o momento de dizer adeus. Não vai por dinheiro, que o Real Madrid ofereceu-lhe o que pedia. Ronaldo acha que chegou ao fim de um ciclo e o clube acredita que lhe deve isso, entende que o deve deixar ir embora", disse, em jeito de adeus.Ainda não há confirmação oficial no site do Real Madrid. O último comunicado que o clube avançou foi para desmentir ter oferecido 310 milhõs de euros por Neymar, num negócio para concretizar já este verão.O jornal espanhol Marca avançou ainda esta quarta-feira que Cristiano Ronaldo está há duas semanas à procura de uma casa em Turim Recorde-se que as ações da Juventus registaram o melhor desempenho em bolsa de 2018 , tendo fechado a sessão desta quarta-feira em forte alta, com uma valorização de 7,27% para 0,7375 euros, o que corresponde à subida mais forte desde 4 de dezembro de 2017 e o valor mais elevado desde 8 de março.