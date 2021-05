Exibição de Everton encanta Jorge Jesus

A exibição de Everton no último jogo em Tondela (triunfo por 2-0) agradou, e de que maneira, a Jorge Jesus, que acredita que o brasileiro a pode repetir frente ao FC Porto.









O extremo, de 25 anos e que custou 20 milhões de euros, vai manter o lugar no onze, depois de uma primeira parte muito boa em que marcou, assistiu e teve outros bons pormenores que o aproximam das exibições dos tempos do Grêmio de Porto Alegre. Nos últimos dias, ‘Cebolinha’ tem-se mostrado mais confiante para enfrentar o que falta da temporada.

Em relação ao onze, Jesus deve regressar ao esquema de três centrais, com a entrada de Otamendi (falhou o último jogo por castigo). Com a dúvida em relação a Taarabt (só hoje Jorge Jesus sabe se o marroquino recupera de uma lesão), Pizzi vai formar com Weigl a dupla no meio-campo , jogando Rafa e Everton nas alas, no apoio ao avançado suíço Seferovic.





Quem parece estar fora dos planos para o encontro de amanhã é o uruguaio Darwin Núñez. O avançado ainda sente dores no joelho direito e não deve forçar para o confronto com os campeões nacionais.





O Benfica ocupa o terceiro lugar, a quatro pontos do rival. Só uma vitória permite às águias reduzir a vantagem e manter a esperança no segundo lugar do campeonato, que dá entrada direta na Liga dos Campeões da próxima época.