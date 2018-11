Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Exibição fraca de Portugal e adeus ao Euro de sub-21

Seleção fez mais de 60 cruzamentos para a grande área polaca.

Por P.C. | 01:30

A exibição foi má, o resultado ainda pior. A seleção nacional falhou ontem a qualificação para o Europeu sub-21 do próximo ano, ao perder 3-1 com a Polónia, em Chaves, na segunda mão do play-off.



Ficou ainda por terra o objetivo português de marcar presença no Torneio Olímpico de futebol nos Jogos de Tóquio, em 2020, uma vez que as quatro vagas disponíveis são decididas na fase final do Europeu, em Itália e San Marino.



A vantagem que a seleção nacional trouxe de Zabrze - vitória por 1-0 - evaporou-se rapidamente. Aos 24 minutos, já os polacos tinham três golos de vantagem. Portugal acumulou erros defensivos, que desanimaram o público, os jogadores e o próprio Rui Jorge.



O selecionador nacional mexeu na equipa ainda na primeira parte, com a entrada de Rafael Leão, mas o jogo português continuou lento e previsível. Ao todo, foram mais de 60 (!) os cruzamentos para a grande área polaca, onde os possantes centrais Wieteska e Bielik fizeram o que quiseram dos avançados portugueses.



A exceção aconteceu pouco depois do intervalo, com Diogo Gonçalves a cruzar e Diogo Jota a cabecear certeiro. De resto, os dois Diogos foram dos poucos jogadores portugueses que se exibiram a um nível aceitável. Gedson e João Félix, em particular, pareceram cansados e pouco ou nada ajudaram na tentativa de dar a volta à eliminatória.



Portugal, e Rui Jorge, falharam assim a terceira presença consecutiva em fases finais de campeonatos da Europa. E a categoria sub-21 continua a ser a única na qual o futebol português ainda não tem um grande troféu internacional.



Rui Jorge ficou desiludido e Heriberto... em lágrimas

"Incapacidade" foi a palavra mais utilizada por Rui Jorge na reação à derrota de ontem da seleção nacional sub-21. "Faltou-nos agressividade nos primeiros minutos. Incapacidade para segurar um dos pontos fortes da Polónia. Não tivemos capacidade para ser melhores do que eles. Não jogámos bem. Estivemos mal", afirmou o selecionador, de 45 anos.



Já Heriberto Tavares foi o rosto da desilusão portuguesa. "Entrámos com vontade de ganhar, mas a Polónia foi mais eficaz do que nós", disse, emocionado, o jogador que foi lançado nos últimos minutos do encontro. Depois do apito final do árbitro Davide Massa, o avançado emprestado pelo Benfica ao Moreirense não conseguiu esconder as lágrimas.