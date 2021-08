Sócio do Barcelona apresenta queixa a tribunal francês e Comissão Europeia para travar ida de Messi para o PSG

Um sócio do Barcelona apresentou queixa criminal contra a Liga Francesa de Futebol Profissional a um tribunal francês e à Comissão da União Europeia para travar a ida de Lionel Messi para o clube francês Paris Saint Germain, avança esta segunda-feira a agência Reuters.Na queixa, a que a Reuters teve acesso, o sócio do Barça e fã de Messi alega que as autoridades francesas do futebol falharam ao aplicar as suas próprias regras de fair play financeiro (FFP) para ajudar o PSG a tornar-se uma força no futebol europeu.Barcelona, tal como o seu principal rival na La Liga, o Real Madrid, é propriedade integral de seus sócios que pagam as quotas.As regras da FFP proíbem os principais clubes de futebol europeus de gastar mais do que as suas receitas totais. As queixas dos sócios afirmam que a transferência do futebolista argentino de 34 anos para o PSG violaria esse mesmo código.Qualquer transferência de Messi do Barcelona para o PSG constituiria uma distorção da concorrência com outras ligas nacionais, alega a queixa, e seria prejudicial para os adeptos do Barça.Essa distorção afetaria o mercado de futebol dentro da União Europeia, defende a queixa.Recorde-se que Lionel Messi se despediu este domingo do clube onde permaneceu por 21 anos. O