Fã de Ronaldo pede golo do craque em vez de flores no funeral

Um adepto italiano da Juventus e de Cristiano Ronaldo terá manifestado à sua família que, no seu funeral, gostava que lhe fosse dedicado um golo de Ronaldo, em vez de receber ramos de flores.

A família do homem, Mario Stefanini, não se esqueceu do pedido feito pelo ferrenho adepto de futebol e publicou o obituário de Mario, no jornal Il Giornale di Barga.

"Não quero flores, mas golos de Cristiano Ronaldo", pode ler-se na publicação.



Depois da publicação do jornal, na passada sexta-feira, o pedido do homem tornou-se viral nas redes sociais.

"Têm mais um motivo para ganhar a Liga dos Campeões para depois a dedicar ao meu pai", disse o filho do homem, Cláudio Stefani, em declarações ao jornal italiano, num apelo à equipa da Juventus.