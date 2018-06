'Fã mais sexy' do Mundial nega ser atriz porno

"Talvez fiquem desapontados mas eu nunca trabalhei na indústria de filmes pornográficos", afirmou Natalya Nemchinova.

Uma jovem russa deu nas vistas pelos seus atributos estéticos no jogo da Rússia frente à Arábia Saudita, dia 14 de junho, no Mundial de 2018.



No entanto, mais recentemente, Natalya Nemchinova foi alvo de uma polémica devido às fotografias sensuais que circulam na Internet.

Numa entrevista ao jornal Moskovsky Komsomolets, Natalya Nemchinova, de 28 anos, afirma ter sido ‘vítima’ de uma falsa polémica que surgiu nos meios de comunicação social russos. "Talvez fiquem desapontados mas nunca trabalhei na indústria pornográfica, afirmou a jovem. "Eu também vi essa informação, mas a verdade é que se procurarem, nunca vão encontrar tais vídeos", rematou.

Quando confrontada com as imagens sensuais na internet, Natalya acrescentou que teve um namorado há cerca de cinco anos que terá tentado vingar-se da jovem após o fim do namoro. "Pôs um vídeo meu na internet e, desde então, parece uma bola de neve. Publicou todas as fotografias que partilhei com ele".

A jovem foi nomeada a fã mais sexy do Mundial do Mundo, depois de ter aparecido pela primeira vez no jogo da Rússia frente à Arábia Saudita.



"Nunca trabalhei como atriz pornográfica, trabalhei uma vez enquanto modelo apenas", adianta a jovem russa que afirma também não estar associada a nenhuma rede social.



Natalya Nemchinova trabalha atualmente num ginásio.