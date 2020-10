Fabián Ruiz falha particular de Espanha com Portugal para cumprir quarentena devido à Covid-19

O futebolista Fabián Ruiz, do Nápoles, está em quarentena devido aos casos de covid-19 identificados no clube italiano, falhando a concentração da seleção espanhola para o jogo particular com Portugal e os embates para a Liga das Nações.

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) já foi informada pelos napolitanos que, ao contrário do previsto, o médio não se vai juntar aos outros convocados para os trabalhos da 'La Roja', depois de terem sido descobertos três casos positivos no Nápoles, dois jogadores (Piotr Zielinski e Elif Elmas) e um membro da equipa técnica.

Todo o plantel do Nápoles está em quarentena por precaução, seguindo as indicações das autoridades sanitárias, e não viajou para Turim, onde tinha hoje marcado um duelo com a Juventus de Cristiano Ronaldo.

Fabián Ruiz é o segundo jogador de Espanha, depois de Thiago Alcântara, que, devido à pandemia, não vai marcar presença no particular com Portugal, marcado para quinta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, nem nos jogos para a Liga das Nações frente a Suíça (10 de outubro) e Ucrânia (14 de outubro).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e trinta mil mortos e mais de 34,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP, com Itália a contabilizar quase 36 mil mortos em mais de 322 mil casos.