Fábio Coentrão falha jogo com o Chaves

Defesa apresenta síndrome gripal e não é opção para Jorge Jesus.

17:43

Fábio Coentrão não será opção para Jorge Jesus no jogo de segunda-feira, em Chaves. O jogador, que este domingo comemora o seu 30.º aniversário, apresenta um síndrome gripal, de acordo com o boletim clínico divulgado pelos leões.Neste momento o Sporting tem seis jogadores entregues ao departamento médico, avança o Record Doumbia- Lesão muscular nos gémeos da perna esquerdaPiccini - Lesão muscular nos adutores da coxa direitaAndré Pinto - Lesão muscular nos gémeos da perna direitaFábio Coentrão - Síndrome gripalRafael Leão - Tendinopatia da coxa esquerdaPodence - Fractura de lisfranc do pé esquerdo