Fábio Coentrão quer ficar no Sporting "até ao final da carreira"

Jogador deu entrevista ao jornal 'A Marca' e falou dos erros que cometeu no Real Madrid.

Por Lusa | 08.03.18

O futebolista internacional português Fábio Coentrão diz estar "muito feliz" no Sporting, manifestando a vontade de permanecer no clube de Alvalade "até ao final da carreira".



"Estou a fazer as coisas bem aqui [Sporting], é um clube onde gostaria de permanecer até ao final da minha carreira. Sou muito feliz aqui", disse, em entrevista ao jornal ´Marca´, um excerto da qual foi divulgado esta quinta-feira pelo diário espanhol.



Fábio Coentrão afirmou, no entanto, que tem contrato com o Real Madrid e que irá respeitar o clube do qual durante sete anos muito recebeu, apesar de ter deixado de fazer parte dos habituais titulares.



O jogador está no Sporting desde o início da temporada de 2017/2018, tendo chegado a Alvalade ao abrigo de um acordo de empréstimo por um ano com o Real Madrid.



Com 29 anos, Fábio Coentrão está vinculado aos ´merengues' até 2019.