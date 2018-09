Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fábio Veríssimo vai arbitrar o Nacional-Benfica

João Pinheiro estará no Aves-Marítimo e Artur Soares Dias no Rio Ave-Portimonense.

10:06

Fábio Veríssimo, o árbitro do polémico FC Porto-V. Guimarães da última jornada, foi o juiz nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir este domingo o duelo entre Nacional e Benfica, da 4.ª jornada da Liga NOS, marcado para as 18h30 na Choupana. Para lá desta nomeação, nota ainda para a de Hélder Malheiro, que estará no FC Porto-Moreirense, duelo que se disputará pelas 20h30.



Em relação aos outros duelos da tarde, ambos marcados para as 16 horas, João Pinheiro estará no Aves-Marítimo e Artur Soares Dias no Rio Ave-Portimonense.