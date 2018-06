Facundo Ferreyra oficializado como reforço do Benfica

Contratação do jogador foi confirmada pelo clube esta quarta-feira.

21:00

O avançado argentino Facundo Ferreyra assinou contrato por quatro anos com o Benfica, anunciou esta quarta-feira o clube lisboeta, vice-campeão nacional de futebol.O novo reforço 'encarnado' estava sob o comando o treinador português Paulo Fonseca no Shakhtar Donetsk, campeão da Ucrânia, ao qual chegou na época 2013/14. Na temporada que agora termina, alinhou em 42 jogos e marcou 30 golos, nomeadamente 21 na liga ucraniana e três na Liga dos Campeões."É um clube enorme. Acompanho o Benfica desde jovem devido a todos os futebolistas argentinos que jogaram aqui. É um sonho poder estar agora neste clube por onde passaram grandes jogadores", afirmou à BTV Facundo Ferreyra, de 27 anos.Ferreyra salientou o facto de se preparar para partilhar o balneário com alguns compatriotas, nomeadamente Salvio, Cervi e Conti, também recém-contratado, e lembrou outros que já passaram pelo Benfica."É um clube muito reconhecido na Argentina. Vários jogadores atuaram cá: Di María, Aimar, Saviola. Naturalmente, segue-se muito a liga portuguesa, tendo em conta os argentinos que jogam cá, e quando me falaram em vir para o Benfica não hesitei", acrescentou.O argentino definiu a mudança para o Benfica como "um grande desafio" e justificou-a dizendo que "precisava de experimentar uma Liga melhor num grande clube".Formado no Banfield, onde iniciou a carreira profissional em 2010/11, Ferreyra esteve uma época no Vélez Sarsfield (2012/13), antes de rumar ao Shakhtar. Em 2014/15, foi emprestado ao Newcastle, de Inglaterra, mas nunca foi opção, e regressou na temporada seguinte ao plantel da equipa ucraniana.