"Falei com o presidente, fomos ver o mar, está tudo tranquilo": Bruno Lage sobre continuidade no Benfica

Bruno Lage lamentou o empate do Benfica esta noite diante do Portimonense. Os encarnados estiveram a vencer por 2-0, mas saem do Algarve com apenas um ponto, podendo agora ver o FC Porto fugir no topo da tabela classificativa."Fizemos uma primeira parte muito boa, com bom jogo posicional, quer a atacar, quer a defender, criámos oportunidades de golo, espaços, tudo com a dinâmica que eu pretendia, que não tivemos no jogo com o Tondela. Na segunda parte a intenção era continuar com essa dinâmica, percebemos que nos últimos 5 minutos o Portimonense alterou a forma de construir e a nossa ideia era manter a equipa subida, a pressionar para não deixar o adversário jogar. Perdendo o Jardel passou a ser mais difícil e de bola parada surgem dois golos que nos penalizam. Devíamos ter mais capacidade para continuar a pressão e com bola ir à procura do 3.º golo.""É olhar para que temos vindo a fazer. Infelizmente não conseguimos vencer. Vai ser um campeonato em que muitas situações destas vão eventualmente surgir, temos de vencer, fazer mais e melhor.""Já falei sobre isso. Falei com o presidente, fomos ver o mar, está tudo tranquilo, não há problema nenhum."