Falência da Promovalor e avales pessoais pagam 11% da dívida ao Novo Banco

O pedido de insolvência e execução dos avalistas da dívida do grupo de Luís Filipe Vieira permitiria ao Novo Banco (NB) recuperar, no máximo, 75,66 milhões de euros: este valor representa cerca de 11% da dívida bruta total de 699,9 milhões de euros que o grupo Promovalor tinha ao NB, em 2016. A revelação desta insuficiência do valor dos ativos para pagar a dívida do grupo de Vieira consta na auditoria da BDO ao FIAE, fundo que comprou os créditos do NB ao grupo Promovalor.O NB ponderou, em 2016, avançar com o pedido de falência do grupo Promovalor e a execução dos avales pessoais dados por Vieira e pelo sócio Almerindo Duarte, como garantia do pagamento da dívida. O cenário foi analisado em Conselho Financeiro de Crédito do NB, mas, dados os riscos dessa operação, optou-se por trabalhar a solução de criar um fundo de investimento alternativo.